20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Российские военные опровергли сообщения о сотнях тысяч беженцев из-за боев в Идлибе

Как отметили в Центр по примирению враждующих сторон, никаких верифицируемых фото- или видеоматериалов, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы около миллиона беженцев из зоны деэскалации, не существует
Описание
© REUTERS/Khalil Ashawi

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Журавлев опроверг информацию о сотнях тысяч жителей провинции Идлиб, пытающихся покинуть ее из-за боев правительственных войск с террористами в этом районе.

На эту тему
Сирийская армия начала наступление в Идлибе. В ответ Турция вводит туда свои войска

В четверг верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал Турцию и другие соседние с Сирией страны расширить прием беженцев в связи с эскалацией боевых действий в провинции Идлиб. По данным Гранди, вследствие боев свои дома за последние месяцы покинули более 900 тыс. сирийцев.

"Информация о якобы [зафиксированных] потоках сотен тысяч мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции, не соответствует действительности", - сказал Журнавлев.

По его словам, "никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы около миллиона беженцев из зоны деэскалации "Идлиб", не существует".

Кроме того, Журавлев подчеркнул, что Россия призывает Турцию обеспечить выход мирных жителей из Идлиба. Адмирал отметил, что террористы в этом районе, прикрываясь местными жителями, блокируют выход сирийских граждан через организованные российским Центром по примирению и Сирией гуманитарные коридоры к пунктам пропуска "Эль-Хадер" (провинция Алеппо), "Абу-эд-Духур" (Идлиб) и "Хабит" (Хама).

"Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призывает турецкую сторону принять все необходимые меры для обеспечения возможности добровольного и безопасного выхода жителей восточных и южных районов провинции Идлиб через открытые пункты пропуска в районы, подконтрольные сирийскому правительству", - заявил он.

Журавлев также сообщил, что Турция перебросила в Сирию многокилометровую колонну боевой техники и грузового транспорта. 

По его словам, транспортные магистрали на севере провинции Идлиб работают в обычном режиме, что позволило "осуществить переброску на территорию зоны деэскалации со стороны Турецкой Республики многокилометровых колонн боевой техники и грузового автотранспорта с боеприпасами и материальными средствами турецких войск".

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Новейший морской буксир "Сергей Балк" принят в состав Черноморского флота
Судно может ходить во льдах и тихой воде, тушить пожары и снимать с мели корабли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС