Российские военные опровергли сообщения о сотнях тысяч беженцев из-за боев в Идлибе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Журавлев опроверг информацию о сотнях тысяч жителей провинции Идлиб, пытающихся покинуть ее из-за боев правительственных войск с террористами в этом районе.

Сирийская армия начала наступление в Идлибе. В ответ Турция вводит туда свои войска

В четверг верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал Турцию и другие соседние с Сирией страны расширить прием беженцев в связи с эскалацией боевых действий в провинции Идлиб. По данным Гранди, вследствие боев свои дома за последние месяцы покинули более 900 тыс. сирийцев.

"Информация о якобы [зафиксированных] потоках сотен тысяч мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции, не соответствует действительности", - сказал Журнавлев.

По его словам, "никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы около миллиона беженцев из зоны деэскалации "Идлиб", не существует".

Кроме того, Журавлев подчеркнул, что Россия призывает Турцию обеспечить выход мирных жителей из Идлиба. Адмирал отметил, что террористы в этом районе, прикрываясь местными жителями, блокируют выход сирийских граждан через организованные российским Центром по примирению и Сирией гуманитарные коридоры к пунктам пропуска "Эль-Хадер" (провинция Алеппо), "Абу-эд-Духур" (Идлиб) и "Хабит" (Хама).

"Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призывает турецкую сторону принять все необходимые меры для обеспечения возможности добровольного и безопасного выхода жителей восточных и южных районов провинции Идлиб через открытые пункты пропуска в районы, подконтрольные сирийскому правительству", - заявил он.

Журавлев также сообщил, что Турция перебросила в Сирию многокилометровую колонну боевой техники и грузового транспорта.

По его словам, транспортные магистрали на севере провинции Идлиб работают в обычном режиме, что позволило "осуществить переброску на территорию зоны деэскалации со стороны Турецкой Республики многокилометровых колонн боевой техники и грузового автотранспорта с боеприпасами и материальными средствами турецких войск".

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.