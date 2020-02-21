Центр по примирению в Сирии опроверг утверждения о сотнях тысяч беженцев

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев опроверг утверждения о "сотнях тысяч" сирийских беженцев, направляющихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и правительственными войсками в провинции Идлиб. Об этом он заявил в пятницу на брифинге для журналистов.

"Информация о якобы потоках "сотен тысяч" мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции [Идлиб] не соответствует действительности, - сказал он. - Никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы "около миллиона" беженцев из зоны деэскалации Идлиб, не существует".

По словам адмирала, все основные транспортные артерии на севере провинции на протяжении последних нескольких недель функционируют в обычном режиме.