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Кризис в Сирии

Центр по примирению в Сирии опроверг утверждения о сотнях тысяч беженцев

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев сообщил, что все основные транспортные артерии на севере Идлиба на протяжении последних нескольких недель функционируют в обычном режиме

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев опроверг утверждения о "сотнях тысяч" сирийских беженцев, направляющихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и правительственными войсками в провинции Идлиб. Об этом он заявил в пятницу на брифинге для журналистов.

"Информация о якобы потоках "сотен тысяч" мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции [Идлиб] не соответствует действительности, - сказал он. - Никаких верифицируемых фото/видео материалов, любых иных свидетельств, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы "около миллиона" беженцев из зоны деэскалации Идлиб, не существует".

По словам адмирала, все основные транспортные артерии на севере провинции на протяжении последних нескольких недель функционируют в обычном режиме.

Теги
СирияКризис в Сирии
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Кризис в Сирии
Российские военные опровергли сообщения о сотнях тысяч беженцев из-за боев в Идлибе
Как отметили в Центре по примирению враждующих сторон, никаких верифицируемых фото- или видеоматериалов, подтверждающих заявления о перемещении к сирийско-турецкой границе якобы около миллиона беженцев из зоны деэскалации, не существует
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