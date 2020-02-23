Главком ВМФ России поздравил экипажи кораблей с Днем защитника Отечества

"Поздравление направлено в адрес военных моряков Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, а также в адрес экипажей кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море", - говорится в сообщении ВМФ.

Также телеграмма направлена в адрес отряда кораблей Балтийского флота во главе со сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый", которые выполняют задачи в Аравийском море, в адрес океанографических исследовательских судов "Адмирал Владимирский" и "Янтарь", которые находятся в кругосветной экспедиции.

Евменов отметил, что российский военно-морской флот "является всеширотным океанским флотом". По его словам, он способен выполнять задачи в составе межфлотских группировок и на межвидовом уровне. "Профессионализм и практический опыт российских военных моряков позволяет грамотно эксплуатировать самую современную технику и корабли", - подчеркнул Евменов.