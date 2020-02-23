Эксперт рассказал, в чем американская система предупреждения о ракетах уступает российской

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Американская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) уступает российской по глобальности контроля. Об этом сообщил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Наша система предупреждения характеризуется, прежде всего, глобальностью контроля, американская по этому признаку уступает нашей системе", - сказал Боев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

В свою очередь американская СПРН, отметил гендиректор МАК "Вымпел", имеет незначительный запас по времени предупреждения по сравнению с российской. "Это связано с тем, что система предупреждения о ракетном нападении американцев расположена не только на континенте США, но еще в Гренландии и Великобритании", - пояснил Боев.

В целом российская СПРН на сегодняшний день "отвечает современным вызовам", подчеркнул Боев.

Помощь Китаю

По мнению эксперта, Россия, помогая Китаю создавать систему предупреждения о ракетном нападении, не раскроет секреты работы своей системы.

"Нет, так не получится", - сказал Боев в ответ на вопрос, не получится ли так, что РФ расскажет главную тайну, как она защищена.

По словам главного конструктора российской СПРН, сейчас совместные работы ведутся по ряду направлений.

"Прежде всего это касается области контроля космического пространств", - отметил Боев, добавив, что также работы ведутся по радиоэлектронным комплексам.

О том, что Россия поможет Китаю с созданием СПРН, которая укрепит его обороноспособность, сообщил в декабре президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

О российской СПРН

Российская СПРН призвана сигнализировать об атаках на пункты государственного и военного управления, предоставляет информацию для системы ПРО Москвы, а также выдает данные о космических объектах для системы контроля космического пространства. В состав системы входят два эшелона - наземный и космический. Наземный сегодня состоит по большей части из радиолокационных станций семейства "Воронеж", которые могут обнаруживать баллистические ракеты в полете на дальности до 6 тыс. км.