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В Волгограде отметили День защитника Отечества выстрелом памяти из пушек времен ВОВ

Памятный залп состоялся ровно в полдень по местному времени

ВОЛГОГРАД, 23 февраля. /ТАСС/. Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) дали залп из двух пушек ЗИС-2 времен Великой Отечественной войны на набережной Волги в Волгограде в рамках акции "Выстрел памяти", приуроченной ко Дню защитника Отечества. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

"Сегодня на правом берегу Волги ветераны и молодежь стали зрителями военно-патриотической акции "Выстрел памяти". Начиная со 2 февраля прошлого года, когда отмечалась 76-я годовщина Сталинградской победы, артиллеристы округа производят в дни памятных дат военной истории на Мамаевом кургане или на набережной Волги залпы из легендарных пушек времен войны ЗИС-2. Акция "Выстрел памяти" обычно собирает, как и сегодня, сотни зрителей - ветеранов, юнармейцев, кадетов, обычных волгоградцев и гостей города", - сказал представитель пресс-службы ЮВО.

Памятный залп состоялся ровно в полдень по местному времени (11:00 мск) на набережной Волги.

Торжественные мероприятия начались в Волгограде с самого утра - у Вечного огня на площади Павших борцов состоялось возложение венков и цветов. Участие в нем, по данным пресс-службы обладминистрации, приняли сотни жителей и гостей региона, руководители силовых, правоохранительных и надзорных ведомств, губернатор Андрей Бочаров.

"В Волгограде, известном всему миру как город победы в Сталинградской битве, особое отношение к военным. Поэтому День защитника Отечества отмечается здесь широко и торжественно - памятные акции, возложения цветов к памятникам и обелискам, встречи с ветеранами войны и военной службы, в музеях - выставки на военно-патриотическую тему, на различных площадках - концерты, где обязательно звучат фронтовые и военные песни", - рассказал ТАСС председатель городского Совета ветеранов Александр Струков.

Завершится празднование Дня защитника Отечества в Волгограде, как и в других городах-героях, артиллерийским салютом.

Теги
РоссияВолгоградская область
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