Находящиеся в походах моряки ЧФ получили сюрпризы от семей в честь Дня защитника Отечества

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Моряки Черноморского флота, которые находятся в походах в дальней морской зоне, получили сюрпризы-поздравления от родных в честь Дня защитника Отечества, сообщил ТАСС заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

"Для тех, кто в праздник выполняет задачи вдали от дома, праздник продумывается еще до выхода корабля. Предусмотрены сюрпризы: мы каждый год стараемся сделать, чтобы праздник был не похож на прошлогодний, и в этом году записали поздравления от родных и близких. Те, кого поздравляют, не знают об этом, и когда звучит поздравление, весь экипаж вслушивается и пытается отгадать, чьи же голоса", - рассказал заместитель командующего.

По данным флота, сейчас в дальней морской зоне находятся более 300 военнослужащих ЧФ.

Он уточнил, что на каждом корабле в том или ином виде 23 февраля организованы праздничные мероприятия. Морякам вручили заранее переданные семьями посылки, прошли награждения отличившихся, подготовлены концерты, в обед включены праздничные блюда. "Такие праздники не только создают праздничное настроение, но и сплачивают флотские экипажи", - отметил Курочкин.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов в своем поздравлении с праздником отметил, что моряки-черноморцы "успехами в боевой подготовке достойно продолжают славные традиции российских защитников Отечества". "Сегодняшний этап роста и совершенствования боевого мастерства - это наша страница в истории Черноморского флота, в ней отражаются достойные свершения всех, кто сегодня носит на плечах погоны, кто работает на флотских предприятиях и в учреждениях и, конечно, наших ветеранов, которые по-прежнему остаются в строю и предают нам свой опыт", - говорится в тексте поздравления, распространенном отделом информационного обеспечения ЧФ.

Спикер Законодательного собрания города Владимир Немцев, выступая на торжественном мероприятии флота, отметил, что для Севастополя этот праздник особенно важен, так как неоднократно вместе с армией и флотом на защиту Родину становились обычные горожане. В том числе, шесть лет назад 23 февраля именно в Севастополе начались события Крымской весны, итогом которых стал референдум и воссоединение Крыма с Россией; а российские армия и флот помогли избежать кровопролития.