Путин заявил о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские армия и флот будут оснащаться самым новым вооружением, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами, заявил президент Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества.

"Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит - укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы", - сказал Путин.

Он отметил, что многие российские вооружения не имеют аналогов в мире. "При этом по ряду перспективных образцов - а это фактически оружие будущего - мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности", - сказал Путин.