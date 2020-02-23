Военный источник опроверг данные об остановке самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Идлибе

Об этом заявил российский военный источник.

Ранее такая информация появилась в ряде Telegram-каналов.

"Это фейк", - сказал собеседник агентства.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.