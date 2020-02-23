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Кризис в Сирии

Военный источник опроверг данные об остановке самолетами ВКС РФ турецкой колонны в Идлибе

Собеседник ТАСС назвал фейком появившуюся ранее информацию о том, что турецкой военной колонне не дали войти в населенный пункт Аль-Бара
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© AP Photo/Ghaith Alsayed

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сообщения о том, что самолеты ВКС России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара провинции Идлиб (Сирия), являются фейком. 

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Об этом заявил российский военный источник.

Ранее такая информация появилась в ряде Telegram-каналов.

"Это фейк", - сказал собеседник агентства.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

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СирияРоссияКризис в Сирии
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