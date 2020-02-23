Силы Черноморского флота следят за зашедшим в Черное море американским ракетным эсминцем

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Черноморский флот России следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем УРО Ross. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации, распространенном в воскресенье.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (с управляемым ракетным оружием - прим. ТАСС) Ross ВМС США, зашедшего в 18:30 мск 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Американские военные корабли периодически заходят в Черное море.

В декабре прошлого года этот же эсминец вошел в юго-западную часть акватории Черного моря эсминец и также был взят на сопровождение силами Черноморского флота. В ноябре российские фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево" также сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия - противоракетной обороны) Porter ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря.