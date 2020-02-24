Источник: контракт на первые два вертолетоносца РФ подпишут до конца апреля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ планирует подписать контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) до конца апреля. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Ожидается, что военное ведомство до конца апреля подпишет контракт на постройку двух УДК, которые будут заложены на заводе "Залив" в Крыму", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что "по сформированному главкоматом ВМФ техническому заданию подготовлен технический проект на эти корабли".

Источник отметил, что закладка вертолетоносцев будет приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и планируется на начало мая. Он не раскрыл предполагаемую сумму сделки.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Как сообщали ранее ТАСС источники в судостроительной отрасли, водоизмещение кораблей нового для отечественного флота класса составит 25 тыс. тонн, максимальная длина - около 220 м. Один российский УДК будет нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и сможет перевозить до 900 морпехов.

В январе в пресс-службе керченского судостроительного завода "Залив" подтвердили ТАСС техническую готовность построить вертолетоносцы для ВМФ России.

Об УДК

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить более 1 тыс. морских пехотинцев, оснащены доком для катеров, перевозят бронетехнику. Корабли этого класса в России и СССР не строились.