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Россия проведет наблюдательный полет над Турцией

Полет состоится в рамках Договора по открытому небу

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российские инспекторы в рамках Договора по открытому небу проведут наблюдательный полет над территорией Турции. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны РФ) Сергей Рыжков.

"Наблюдательный полет над Турцией будет выполняться в период с 25 по 28 февраля 2020 года с аэродрома Открытого неба Эскишехир. Максимальная дальность полета составит 1900 км", - уточнил Рыжков.

Полет пройдет на российском самолете наблюдения ТУ-154М ЛК-1.

Рыжков добавил, что самолет РФ будет выполнять полет по согласованному с Турцией маршруту, турецкие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения.

Он напомнил, что полеты в рамках договора выполняются для "содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия".

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