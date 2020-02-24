Катера ВМС Украины провели учебные стрельбы в Азовском море

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Артиллерийские катера Военно-морских сил Украины совместно с кораблем спецобеспечения Государственной пограничной службы страны провели совместные учебные стрельбы в Азовском море. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Операции объединенных сил (ООС, штаб силовой операции в Донбассе).

"Малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" совместно с кораблем специального обеспечения "Оникс" Морской охраны Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы", - сообщил штаб ООС на своей странице в "Фейсбуке". Стрельбы проходили как днем, так и ночью. После поражения целей катера вернулись в порт базирования, проинформировали в ООС.

В штабе силовой операции утверждают, что за учениями украинских ВМС наблюдала российская сторона. "Катера ФСБ РФ к украинским бронекатерам не приближались, однако вышли на связь, запросив наши координаты и предупредив об особом статусе прохождения Керченского пролива", - отметили в ООС.

Азовское море - внутреннее море двух государств, в его акватории не проведена делимитация границ.