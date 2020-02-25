Военные США, Канады и Норвегии выполнят полет над Россией

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Совместная миссия США, Канады и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией России в период с 25 по 29 февраля. Об этом во вторник сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В период с 25 по 29 февраля 2020 года в рамках реализации Международного договора по открытому небу совместная миссия США, Канады и Норвегии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка", - заявил он.

Отмечается, что в ходе полета российские специалисты на борту самолета наблюдения проконтролируют соблюдение согласованных параметров полета, а также применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения СААБ-340 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Договор по открытому небу - многосторонний документ, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран ОБСЕ. Цель договора - содействие укреплению доверия государств через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением договоров в области контроля над вооружениями. Документ устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора сейчас являются более 30 стран, Россия ратифицировала его 26 мая 2001 года.