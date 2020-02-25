Участники перехода в честь 75-летия Победы посетили Иволгинский дацан в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 25 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), участвующие в переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы, посетили в Бурятии Иволгинский дацан - центр традиционного буддизма, где с 24 февраля празднуется Новый год по лунному календарю. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Военнослужащие посетили Иволгинский дацан. Для команды была организована экскурсия, военнослужащим представилась уникальная возможность поклониться нетленному телу Хамбо Ламы Даши-Доржо Итигэлова. Единственный в Вооруженных силах России буддийский священнослужитель Баир-лама провел молебен, чтобы участники перехода благополучно преодолели столь нелегкий путь", - сообщили в пресс-службе ВВО.

Также военнослужащие посетили в Улан-Удэ массовые мероприятия, посвященные празднованию буддийского Нового года, который с размахом в эти дни празднует вся Бурятия. Военные увидели на главной площади столицы республики концерт, театрализованные представления городских ансамблей, а также попробовали блюда национальной кухни, которые по традиции готовят на этот праздник, отметили в пресс-службе.

В минувшую субботу группа приняла участие в торжественном митинге на Мемориале Победы в Улан-Удэ, встретилась с ветераном и лидером сверхмарафонского легкоатлетического перехода строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) "Байкал - Москва" Алексеем Притчиным. Уникальный переход был совершен в 1985 году под девизом "БАМ - магистраль мира" и был посвящен 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Дальнейший путь

Через несколько дней военнослужащие продолжат переход, по пути в Иркутскую область они пройдут по льду Байкала. Военные преодолеют пешком, на лыжах и снегоходах около 100 км по льду и вдоль озера.

"В окрестностях города Байкальска запланирован привал, спортсмены смогут насладиться красотами зимнего Байкала, а также познакомиться с местными обычаями и традициями. После участники перехода продолжат свой путь по регионам Восточной и Центральной Сибири", - сказали в пресс-службе. На сегодняшний день военнослужащие преодолели более 2,6 тыс. километров.

28 января в Хабаровске стартовал уникальный переход военнослужащих ВВО до Москвы под знаменем Победы протяженностью около 8,5 тыс. км. Маршрут проходит по территории 17 субъектов РФ. Завершить переход планируется 7 мая в Москве.

Примером для военных Восточного военного округа послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти особой Краснознаменной дальневосточной армии в 1934-1935 годах. "Тогда молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 км за 120 дней", - пояснили в пресс-службе ВВО.