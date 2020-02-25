Шойгу проверил работу пермских предприятий ОПК

ПЕРМЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Пермский край во вторник проверил исполнение местными предприятиями контрактов по гособоронзаказу.

В частности, Шойгу посетил АО "Пермский завод "Машиностроитель", где ему доложили об увеличении технологических возможностей производства и перспективных проектах по созданию новейшего высокоточного оружия. Министр обороны РФ осмотрел производственные цеха по изготовлению ракетных двигателей на твердом топливе из металлических и композиционных материалов для использования в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования.

Производственные мощности завода позволяют изготавливать ракетные двигатели на твердом топливе из металлических и композиционных материалов для использования в летательных аппаратах любых типов наземного и морского базирования. При этом технологические возможности предприятия постоянно увеличиваются. Завод также успешно освоил изготовление изделий из полимерно-композиционных материалов для авиапромышленности.

Также глава военного ведомства ознакомился с производственно-материальной базой АО "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов". Предприятие специализируется на производстве корпусов различных летательных аппаратов и комплектующих изделий для перспективных авиационных двигателей.

В рабочей поездке главы военного ведомства приняли участие статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков, заместители министра обороны Тимур Иванов и Алексей Криворучко, главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.