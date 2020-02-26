На флагмане Черноморского флота будет храниться частица Креста Господня

Он пояснил, что реликвия - это кусочек дерева размером всего несколько миллиметров. Он находится внутри металлического креста XIX века, а тот, в свою очередь, хранится в специальном ковчеге.

"Эта реликвия находилась в католическом храме, была приобретена московскими меценатами, которые пожелали остаться неизвестными, и именно их воля была передать ее на флот. На крейсере "Москва" есть корабельный храм, где проводятся службы", - добавил Халюта.

Он подчеркнул, что такие реликвии большая редкость, они значимы для всех христиан - католиков и православных. В России есть предметы с частицами Креста Господня, чаще всего они находятся в крупных храмах. Возможность выкупить такие предметы, как попавший в Севастополь крест, появилась после того, как в Европе начали закрываться храмы, а их имущество распродаваться.

Протоиерей также уточнил, что реликвия уже передана командующему Черноморским флотом ВМФ России вице-адмиралу Игорю Осипову и сейчас находится в штабе ЧФ. Немного позднее она будет доставлена на гвардейский ракетный крейсер "Москва".

Крейсер "Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году. Основное ударное вооружение корабля - 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан". Крейсер не выходил в море с 2016 года в связи с ремонтом и модернизацией.