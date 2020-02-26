Военнослужащих начали обучать эксплуатации РЛС "Резонанс-Н"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Развернутая на Новой Земле в ноябре прошлого года радиолокационная станция (РЛС) "Резонанс-Н" заступит на боевое дежурство не раньше середины марта 2020 года после прибытия персонала. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный директор Научно-исследовательского центра (НИЦ) "Резонанс" (предприятие - изготовитель РЛС) Иван Назаренко.

"26 февраля этого года в учебном центре Министерства обороны РФ в городе Владимире началось двухнедельное обучение 12 военнослужащих военного ведомства - офицеров, а также курсантов выпускного курса Ярославского высшего военного училища ПВО основам грамотной эксплуатации и боевого применения РЛС "Резонанс-Н", - сказал Назаренко.

Он отметил, что по окончании занятий 12 марта всем этим военнослужащим будут выданы сертификаты, дающие право эксплуатировать станции данного типа, "после чего офицеры будут сразу направлены на Северный флот для укомплектования РЛС на Новой Земле и других аналогичных станций в Арктике". "Таким образом, - уточнил гендиректор, - РЛС "Резонанс-Н" на Новой Земле может заступить на боевое дежурство не раньше середины марта".

Назаренко подчеркнул, что подготовку и проведение занятий военнослужащих Минобороны по вопросам эксплуатации и боевого применения РЛС "Резонанс-Н" организовало предприятие - изготовитель станций "за счет собственных средств". В настоящее время, констатировал он, РЛС "Резонанс-Н", развернутую на Новой Земле и переданную в прошлом году подразделениям ПВО Северного флота, "эксплуатирует один офицер-специалист, подготовленный на предприятии-изготовителе".