Первый комплекс ПВО С-350 "Витязь" поступил в ВКС России

ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 26 февраля. /ТАСС/. Расчеты зенитных ракетных войск начали осваивать первый комплекс ПВО С-350 "Витязь" в учебном центре в Гатчине. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны.

Чем не могут похвастаться зарубежные разработчики системы ПВО

"Витязи" воздушной обороны. Чем не могут похвастаться зарубежные разработчики системы ПВО

"Первый новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 "Витязь" поступил в состав ВКС - недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине", - сказали в ведомстве.

В Гатчине боевые расчеты будут обучаться применению нового комплекса. В частности, уточнили в Минобороны, в учебном центре уже проведена тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника. "Боевой расчет ЗРК С-350 продемонстрировал свои навыки, уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район", - уточнили в министерстве.

В Минобороны напомнили, что боевые стрельбы из "Витязей" были проведены ранее на военном полигоне в Астраханской области в ходе приемки комплекса у промышленности.

Первый комплект этих комплексов был передан Вооруженным силам РФ в декабре 2019 года. Почти 150 пусковых установок системы ПВО С-350 "Витязь" будут поставлены Воздушно-космическим силам (ВКС) России до конца 2027 года, сообщили в Минобороны РФ.

"До конца действующей госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы в зенитные ракетные войска Воздушно-космических сил промышленность должна передать 12 дивизионов системы С-350. В каждом дивизионе по 12 огневых установок, а на них, в свою очередь, по 12 ракет", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в состав одного дивизиона также входят до трех многофункциональных радиолокационных станций и боевой пункт управления. Дивизиону системы могут придаваться автоматизированные средства разведки и целеуказания и боевые машины зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".