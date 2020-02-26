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Два Ту-142 совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Самолеты Ту-95 в этом районе полеты не выполняли

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Два российских противолодочных Ту-142 выполнили в среду плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.

"Экипажами отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, "самолеты Ту-95 в этом районе полеты не выполняли".

В пресс-службе рассказали, что продолжительность полета в общей сложности составила более 12 часов.

"Все полеты самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули на флоте.

В начале февраля экипажи трех дальних противолодочных самолетов Ту-142 армии ВВС и ПВО Северного флота отработали задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника над акваторией Баренцева моря и нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Тогда длительность полета составила более девяти часов.

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