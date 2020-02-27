Источник: гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в январе выстрелил "Цирконом" из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне. Об этом сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

"В соответствии с программой госиспытаний "Циркона", в начале января текущего года "Адмирал Горшков" осуществил испытательный пуск этой ракеты из Баренцева моря по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала", - сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил данную информацию, отметив, что "дальность полета "Циркона" превысила 500 км".

Собеседник также сообщил, что испытания "Циркона" с морских носителей в 2020 году будут продолжены. "После завершения программы испытательных пусков с борта "Адмирала Горшкова" запуски этих ракет будут выполняться с атомных подлодок", - сказал источник.

В НПО машиностроения отказались комментировать ТАСС предоставленную источниками информацию.

В ноябре прошлого года в пресс-службе Северного флота сообщали, что фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Беломорскую военно-морскую базу (г. Северодвинск) для подготовки к испытаниям новых видов вооружения.

О ракете "Циркон"

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в своем послании Федеральному собранию отмечал, что работы над ракетой "Циркон" идут по графику. Ракета, по данным главы государства, развивает скорость около 9 Махов и сможет поражать на расстоянии более 1 тыс. км как надводные, так и наземные цели. Путин тогда уточнил, что применение ракет "Циркон" предусмотрено с серийных надводных кораблей и подлодок, в том числе произведенных и строящихся под ракетные комплексы "Калибр".

Как рассказал в ноябре 2019 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, "Цирконы" планируется развернуть, в частности, на проходящих модернизацию фрегате "Маршал Шапошников" и многоцелевой атомной субмарине проекта 949А "Иркутск". В декабре 2019 года глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" смогут размещаться на всех российских кораблях новых проектов.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" имеет полное водоизмещение 4500 т, длину 135 м. Основное вооружение корабля составляют крылатые ракеты "Калибр".