Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ распространило видео боевой работы российского спецназа по случаю отмечаемого в четверг Дня Сил специальных операций (ССО).
На видео представлены кадры, снятые с помощью прибора ночного видения. Демонстрируется ликвидация одиночных боевиков и групп противника.
В частности, показан уникальный фрагмент близкого огневого контакта - залегшие на холме у дороги спецназовцы, которых со спины снимает их товарищ, уничтожают из стрелкового оружия вооруженную группу.
Когда и где были отсняты кадры - не уточняется.
День ССО установлен указом президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 года.