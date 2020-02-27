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Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Демонстрируется ликвидация одиночных боевиков и групп противника
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Минобороны РФ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ распространило видео боевой работы российского спецназа по случаю отмечаемого в четверг Дня Сил специальных операций (ССО).

На видео представлены кадры, снятые с помощью прибора ночного видения. Демонстрируется ликвидация одиночных боевиков и групп противника.

В частности, показан уникальный фрагмент близкого огневого контакта - залегшие на холме у дороги спецназовцы, которых со спины снимает их товарищ, уничтожают из стрелкового оружия вооруженную группу.

Когда и где были отсняты кадры - не уточняется.

День ССО установлен указом президента РФ Владимира Путина от 26 февраля 2015 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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