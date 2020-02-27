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В ЦВО планируют сформировать новые подразделения до конца года

Как сообщил командующий округом генерал-полковник Александр Лапин, планируется создание инженерно-саперного полка в Тюменской области, а также отдельных рот специального назначения в Самаре и в Новосибирской области

ДУШАНБЕ, 27 февраля. /ТАСС/. Пять подразделений Центрального военного округа планируется сформировать или переформировать до конца года. Об этом сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"К концу года будут сформированы и переформированы пять подразделений. Будут созданы инженерно-саперный полк в Ишиме (Тюменская область), отдельные роты специального назначения в Самаре и Шилово (Новосибирская область), а также изменения коснутся двух отделов хранения и утилизации в Красноярском крае", - сказал Лапин.

Генерал-полковник добавил, что в 2020 году округ получит более 850 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, что позволит перевооружить две воинские части и пять подразделений, в том числе одно подразделение на 201-й военной базе в Таджикистане. "Войска округа пополнятся 19 летательными аппаратами, 10 радиолокационными станциями, почти 150 единицами бронетанковой техники, а также другими образцами вооружения других родов войск", - уточнил он.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Теги
РоссияЛапин, Александр Павлович
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