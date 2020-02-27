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Герасимов выразил обеспокоенность учениями НАТО по антироссийскому сценарию

По его словам, в условиях отсутствия диалога на уровне военных такие мероприятия носят "явно провокационный характер"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуэнтром заявил, что у Москвы есть вопросы к активности НАТО на границе с РФ и подготовке альянсом учений по антироссийскому сценарию.

"Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций", - сказал Герасимов.

По его словам, в условиях отсутствия диалога на уровне военных такие мероприятия носят "явно провокационный характер".

В то же время он отметил, что между российским и французским военными ведомствами функционирует канал оперативной связи. Кроме того, выполняется соглашение о предотвращении инцидентов между самолетами и кораблями.

Герасимов заверил Лекуэнтра, что Минобороны РФ готово к развитию двустороннего взаимодействия "по всему спектру проблем глобальной и региональной безопасности", о чем ранее договорились президенты Владимир Путин и Эмманюэль Макрон.

Лекуэнтр подтвердил, что отношения действительно продвигаются, и сообщил, что цель его визита - достичь взаимопонимания в оценках кризисных ситуаций.

Теги
РоссияФранцияГерасимов, Валерий Васильевич
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