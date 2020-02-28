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Кризис в Сирии

Источник: два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии

Речь идет о начальнике Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковнике Сергее Рудском и командующем ВДВ генерал-полковнике Андрее Сердюкове

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Начальнику Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Сергею Рудскому и командующему ВДВ генерал-полковнику Андрею Сердюкову присвоены звания Героев России за участие в контртеррористической операции в Сирии. Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве.

"Рудской и Сердюков получили золотые звезды Героев России 23 февраля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, этим "званием были отмечены заслуги обоих генералов в Сирии".

Рудской руководил операциями российских войск в Сирии, а Сердюков руководил группировкой войск на месте.

Сердюков с октября 2013 года был начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Южного военного округа. Указом президента РФ в 2016 года назначен командующим Воздушно-десантными войсками.

Рудской был назначен назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ в 2015 году.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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