Источник: два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Начальнику Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Сергею Рудскому и командующему ВДВ генерал-полковнику Андрею Сердюкову присвоены звания Героев России за участие в контртеррористической операции в Сирии. Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве.

"Рудской и Сердюков получили золотые звезды Героев России 23 февраля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, этим "званием были отмечены заслуги обоих генералов в Сирии".

Рудской руководил операциями российских войск в Сирии, а Сердюков руководил группировкой войск на месте.

Сердюков с октября 2013 года был начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Южного военного округа. Указом президента РФ в 2016 года назначен командующим Воздушно-десантными войсками.

Рудской был назначен назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ в 2015 году.