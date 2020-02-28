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Кризис в Сирии
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Минобороны России: атакованные в Идлибе турецкие войска находились среди боевиков

Авиация ВКС РФ не наносила удары в районе населенного пункта Бехун, подчеркнули в ведомстве
Здание министерства обороны РФ Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Здание министерства обороны РФ
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Турецкие военные, попавшие под огонь сирийских войск 27 февраля, находились среди наступавших боевиков. Об этом заявили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

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"27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований", - сказали в ведомстве.

Как отмечается, турецкие военные, согласно предоставленным координатам их нахождения, не должны были оказаться под обстрелом сирийской армии. "Согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - говорится в сообщении.

Попытку наступления в Идлибе по широкому фронту предприняли боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра"), отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что авиация ВКС РФ не наносила удары в районе сирийского населенного пункта Бехун, где погибли турецкие военнослужащие. "Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, "сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками". Также была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции.

Ранее губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 33 солдата погибли. Пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что после этого инцидента Анкара приняла решение считать вражескими целями сирийские войска.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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