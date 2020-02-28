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Фрегаты Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы на пути в Средиземноморье

Фрегаты оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК"
Фрегат "Адмирал Макаров" Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Фрегат "Адмирал Макаров"
© Сергей Мальгавко/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Фрегаты Черноморского флота (ЧФ) проходят проливы Босфор и Дарданеллы на пути в Средиземное море, где уже находится корабль ЧФ данной серии, говорится в распространенном в пятницу сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.

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"Одновременно два фрегата Черноморского флота начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, совершая переход морем, экипажи кораблей выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах флота в Черном море.

Третий фрегат ЧФ данной серии - "Адмирал Эссен", выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года, напомнили в пресс-службе.

Корабли ЧФ представляют новую серию фрегатов проекта 11356Р/М (также используется обозначение 11357). Это серия многоцелевых фрегатов (сторожевиков) дальней морской зоны. Они предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования, охраны морских коммуникаций.

Фрегаты несут восемь пусковых установок ракетного комплекса "Калибр-НК". Также корабли проекта вооружены зенитными ракетными и артиллерийскими комплексами "Штиль-1", АК-630М, универсальными артиллерийскими установками А-190 калибра 100 мм, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой РБУ-6000. На фрегате имеются взлетно-посадочная площадка и ангар для противолодочного вертолета (Ка-27 или Ка-31).

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