Северному флоту передадут шесть кораблей и подлодок в 2020 году

ТАСС, 28 февраля. Северный флот получит атомный ракетный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал Касатонов" в ближайшее время, до конца года планируется поступление шести кораблей и подводных лодок, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

Северный флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

По словам главы Минобороны, на флоте "растет доля современного вооружения". "В этом году планируется получение шести надводных кораблей, подводных лодок и катеров. В ближайшее время боевой состав флота пополнят атомный ракетный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал Касатонов", которые успешно прошли государственные ходовые испытания в Белом и Баренцевом морях", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу.

"Всего до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики", - добавил министр обороны.

Система ПВО в Арктике

Кроме флота министр обороны Российской Федерации затронул тему совершенствования системы противовоздушной обороны (ПВО) российской Арктики. По его словам, в регионе сформирована еще одна дивизия ПВО.