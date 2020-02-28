{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Северному флоту передадут шесть кораблей и подлодок в 2020 году

А в Арктике совершенствуется система ПВО и строится уникальная военная инфраструктура, утверждает министр обороны Сергей Шойгу

ТАСС, 28 февраля. Северный флот получит атомный ракетный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал Касатонов" в ближайшее время, до конца года планируется поступление шести кораблей и подводных лодок, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Спецпроект на тему
Северный флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в арктической зоне

По словам главы Минобороны, на флоте "растет доля современного вооружения". "В этом году планируется получение шести надводных кораблей, подводных лодок и катеров. В ближайшее время боевой состав флота пополнят атомный ракетный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал Касатонов", которые успешно прошли государственные ходовые испытания в Белом и Баренцевом морях", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в пятницу.

"Всего до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики", - добавил министр обороны.

Система ПВО в Арктике

Кроме флота министр обороны Российской Федерации затронул тему совершенствования системы противовоздушной обороны (ПВО) российской Арктики. По его словам, в регионе сформирована еще одна дивизия ПВО.

На эту тему
Какую технику получит армия России в 2020 году

"Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны. В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО", - сказал Шойгу.

Северный морской путь находится под надежной защитой, утверждает министр обороны. "Ежегодно силы и войска Северного флота отрабатывают межвидовое взаимодействие с подразделениями и частями ВДВ, ВКС и Сил специальных операций при обороне важных промышленных объектов и защите экономических интересов России в Арктической зоне", - добавил он.

Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе.

"Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе", - добавил Шойгу.

Заседание коллегии началось с минуты молчания в память об умершем 25 февраля последнем Маршале Советского Союза Дмитрии Язове и безвременно ушедшем из жизни в этот же день директоре департамента финансового планирования Министерства обороны РФ Максиме Лоскутове.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияАрктика сегодняАрхангельская область
Реклама на ТАСС
На Северном флоте продолжаются испытания гиперзвукового оружия
Новейшее оружие увеличит боевой потенциал флота, утверждает министр обороны Сергей Шойгу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС