На Северном флоте сформирована новая дивизия противовоздушной обороны

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) российской Арктики совершенствуется, в регионе сформирована еще одна дивизия ПВО, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей страны. В составе Северного флота сформирована еще одна дивизия ПВО", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Под надежной защитой находится Северный морской путь, отметил министр. "Ежегодно силы и войска Северного флота отрабатывают межвидовое взаимодействие с подразделениями и частями ВДВ, ВКС и Сил специальных операций при обороне важных промышленных объектов и защите экономических интересов России в Арктической зоне", - сказал Шойгу.

По его словам, Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны в Арктическом регионе.

"Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе", - сказал Шойгу.

Заседание коллегии началось с минуты молчания в память об умершем 25 февраля последнем Маршале Советского Союза Дмитрии Язове и безвременно ушедшем из жизни в этот же день директоре департамента финансового планирования Министерства обороны РФ Максиме Лоскутове.