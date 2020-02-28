{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобороны придает большое значение исследованиям и охране природы в Арктике

Министр обороты Сергей Шойгу сообщил, что Северный флот при поддержке Русского географического общества организовал и провел две комплексные экспедиции

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ уделяет большое внимание исследованиям и охране природы в Арктике. За последнее время в регионе было открыто более 30 новых географических объектов, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Большое значение придаем научно-практическому исследованию и охране природы Арктической зоны. За последнее время было открыто свыше 30 новых географических объектов, собран важный материал, имеющий историческое значение", - сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны.

Министр сообщил, что Северный флот при поддержке Русского географического общества организовал и провел две комплексные экспедиции на архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Кроме того, он отметил, что российские военные за пять лет вывезли из Арктической зоны 18,6 тыс. тонн металлолома. "Продолжается экологическая очистка материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана. За пять лет вывезено 18 тыс. 600 тонн металлолома", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он сообщил, что на заседании будут рассмотрены предложения командующего Северным флотом по реализации плана деятельности и приняты необходимые решения.

​​​​

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
На Северном флоте сформирована новая дивизия противовоздушной обороны
Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что министерство уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности в Арктическом регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС