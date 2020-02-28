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Сирийско-турецкий конфликт
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Глава Генштаба ВС РФ обсудил ситуацию в Сирии с американским коллегой

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли обсудили входе телефонного разговора в пятницу ситуацию в Сирии.

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Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

"Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщили в ведомстве.

В прошлый раз военачальники общались 18 декабря 2019 года. Тогда они обсудили меры предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон. Герасимов и Милли также обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах.

Теги
СШАСирияРоссияГерасимов, Валерий ВасильевичСирийско-турецкий конфликт
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