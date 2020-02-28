В Рязани ко Дню Победы откроют диораму, посвященную подвигу десантников шестой роты

ГРОЗНЫЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Диорама "Высота 776", посвященная подвигу военнослужащих шестой роты 76-й десантно-штурмовой дивизии, откроется к 9 Мая в музее истории Воздушно-десантных войск в Рязани. Об этом ТАСС сообщил заместитель командующего ВДВ России Виктор Купчишин.

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"Она будет установлена в музее истории Воздушно-десантных войск в городе Рязани. Мы планируем ее открывать к 9 мая, к 75-летию Победы. Посмотреть смогут все желающие, будет отдельный зал. Диорама создана лучшими мастерами Студии военных художников имени М. Б. Грекова, она восхитительная. Самое интересное, что все люди, которые принимают участие, - это именно участники тех событий", - сказал он.

Купчишин также сообщил, что в этом году планируется завершить программу установки бюстов воинов шестой роты в их родных городах. "Установка бюстов шестой роте продолжается, половину уже установили", - уточнил замкомандующего.

В пятницу в чеченском селе Улус-Керт состоялся митинг, посвященный 20-летию подвига военнослужащих шестой роты 76-й десантно-штурмовой дивизии, погибших в Чечне в 2000 году в неравном бою с боевиками. В мероприятии приняли участие более 100 родственников, представители командования Воздушно-десантных войск, власти и общественники.