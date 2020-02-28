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75-летие Победы

Машина разминирования "Листва" впервые примет участие в параде Победы

В Минобороны сообщили, что машина передислоцируется из города Тейково Ивановской области в Алабино для подготовки к параду

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уникальная российская машина разминирования "Листва" в этом году впервые примет участие в параде Победы на Красной площади, говорится в распространенном в пятницу сообщении Минобороны РФ.

"Машина дистанционного разминирования "Листва" передислоцируется из города Тейково Ивановской области в подмосковное Алабино в рамках подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 75-летию победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в военном ведомстве.

Маршрут колонны для подготовки к параду проходит по территории трех областей, в том числе по федеральной трассе М7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковное Алабино, его протяженность превышает 400 км.

Машина дистанционного разминирования "Листва" предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами, а также для уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты.

Она относится к технике, работающей на новых физических принципах: мины и фугасы электроника машины способна обнаружить на дистанции до 100 м в секторе 30 градусов. "Листва" создавалась специально для РВСН и доказала эффективность в ходе командно-штабных учений с Новосибирским, Тагильским и Тейковскими ракетными соединениями.

Теги
Россия75-летие Победы
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