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Путин утвердил ратификацию соглашения с Сирией о военной фельдъегерской связи

Соглашение было подписано в Москве 15 июля 2019 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Сирией о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье.

Соглашение было подписано в Москве 15 июля 2019 года. Оно устанавливает нормативную правовую основу для российско-сирийского сотрудничества в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при ее доставке фельдъегерями Минобороны России в воинские формирования РФ, дислоцированные на территории Сирийской Арабской Республики.

Как поясняла ранее на заседании комитета Совфеда по обороне и безопасности сенатор Ольга Ковитиди, в соответствии с этим соглашением российским фельдъегерям предоставляется "серьезный иммунитет" - при доставке военной корреспонденции они смогут носить табельное оружие, а при пересечении границ их никто не имеет право досматривать. По словам Ковитиди, у фельдъегерей фактически появляется "дипломатическая неприкосновенность". Она добавила, что принятие данного закона необходимо в целях защиты секретной служебной информации. Фельдъегерям также предоставляется право пользоваться воздушными судами гражданской авиации, железнодорожным, автомобильным, а также морским и речным транспортом.

До подписания этого закона из-за отсутствия правового статуса фельдъегерей, вооруженных табельным оружием, имелись объективные трудности при прохождении ими таможенного и пограничного контроля при пересечении государственных границ России и Сирии. Это создавало предпосылки к возможному несанкционированному доступу к секретной информации.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссия
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