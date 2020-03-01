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Сирийско-турецкий конфликт
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Минобороны сообщило, что РФ не может гарантировать безопасность авиации Турции над Сирией

Руководитель российского ЦПВС в Сирии Олег Журавлев отметил, что Дамаск был вынужден объявить о закрытии воздушного пространства над Идлибом
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© AP Photo/Anjum Naveed

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Командование группировки войск РФ не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в небе Сирии. Об этом сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

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Он отметил, что правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

"В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии", - отметил контр-адмирал.

Ранее источник в Минобороны Сирии сообщил, что турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации, летчики катапультировались. По его словам, сирийскими средствами ПВО было уничтожено шесть ударных турецких беспилотников.

Журавлев также подчеркнул, что "информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб не соответствует действительности".

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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