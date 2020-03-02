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Международные учения "Селенга" и "Ларос" в 2020 году пройдут на полигонах ВВО

Они будут направлены на борьбу против терроризма

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Международные российко-монгольские учения "Селенга" и совместные учения РФ и Лаоса "Ларос" в 2020 году пройдут в России на полигонах Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии и Приморье. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"Во втором полугодии ожидается проведение военного учения России и Монголии "Селенга-2020" в Республике Бурятия. Это будет 13-е ежегодное учение. Оно традиционно будет иметь антитеррористическую направленность. Международное российско-лаосское учение "Ларос-2020" состоится на одном из полигонов округа в Приморском крае во второй половине этого года", - сообщила пресс-служба.

Учения "Селенга" в 2019 году прошли в конце августа и начале сентября на полигоне Мунх Хэт в Монголии, на нем военнослужащие двух стран провели операцию по уничтожению незаконных вооруженных формирований и защитили населенный пункт в приграничном районе. Особенностью учения стало участие российских военнослужащих в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол.

Учения "Ларос" впервые прошли на территории Лаоса на полигоне Бан Пэн. Танковые подразделения мотострелкового соединения ВВО из Забайкальского края и вооруженных сил Лаоса отработали совместные разведывательно-поисковые действия с целью обнаружения бандгрупп, полевых лагерей, складов с боеприпасами условного незаконного вооруженного формирования. Всего в этих учениях были задействованы более 500 военнослужащих России и Лаоса.

Теги
РоссияПриморский крайБурятияДальний Восток
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