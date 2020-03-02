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Сингапур получит первую партию истребителей F-35B к 2026 году

В управлении Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA сообщили, что стоимость сделки составляет $2,8 млрд

СИНГАПУР, 2 марта. /ТАСС/. Сингапур получит первую партию американских истребителей F-35B к 2026 году. Об этом сообщил в понедельник на парламентских слушаниях по бюджету министр обороны республики Н Эн Хэнь.

"Мы находимся в финальной стадии приобретения самолетов нового поколения, первые четыре истребителя ожидаем к 2026 году", - отметил глава ведомства. Он напомнил, что "Госдепартамент США одобрил сделку с Сингапуром, которая предусматривает приобретение еще 8 самолетов". "Новейшие истребители, - подчеркнул Н Эн Хэнь, - заменят находящиеся на вооружение F-16S, срок эксплуатации которых подходит к концу к 2030 году".

Стоимость сделки, как сообщили в январе в управлении Минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), составляет $2,8 млрд.

F-35B - истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Его базовым заказчиком является Корпус морской пехоты США. Данный истребитель - самый дорогой в семействе F35: по оценке ряда американских СМИ, стоимость одного самолета составляет порядка $116 млн.

Теги
СШАСингапур
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