20 вопросов президенту: Путин об армии и гонке вооружений
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Горные мотострелки в Карачаево-Черкесии отбили атаку "противника" при поддержке авиации

В учениях приняли участие около 700 военнослужащих, было задействовано более 200 единиц военной техники

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мотострелки и артиллеристы горного мотострелкового соединения, дислоцированного в Карачаево-Черкесии, при поддержке авиации отразили на учениях наступление превосходящих сил условного противника. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

Артиллеристы соединения огнем 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Акация", реактивных систем залпового огня "Град" и минометов "Сани" уничтожили командные пункты и подавили артиллерию условного противника.

"В соответствии с требованием командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова тактические учения с мотострелковыми подразделениями проводились во взаимодействии с армейской авиацией. Огневой удар с воздуха поддержали экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3", - сообщили в округе.

Целями маневров были отработка командных навыков офицерского и сержантского состава, совершенствование слаженности и взаимодействия между мотострелками, артиллеристами и штурмовой авиацией.

В учениях приняли участие около 700 военнослужащих, было задействовано более 200 единиц военной техники.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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