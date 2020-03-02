"Адмиралтейские верфи" начали швартовные испытания подлодки "Волхов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург) приступили к проведению швартовных испытаний дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Волхов". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба предприятия.

"Испытания займут около трех месяцев. За этот срок специалисты проверят все системы, устройства и механизмы корабля. Среди них навигационная система, комплекс связи, общекорабельные системы, системы управления, комплекс торпедно-ракетного вооружения, гидроакустический комплекс и другие", - говорится в сообщении.

После завершения швартовных испытаний корабль сможет отправиться на заводские ходовые и государственные испытания, добавили в пресс-службе.

Подводная лодка "Волхов" - вторая в серии из шести кораблей, строящейся АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота России. Корабль заложен в июле 2017 и спущен на воду в декабре 2019 года. Первый корабль - "Петропавловск-Камчатский" - передан заказчику в декабре 2019 года.

В настоящее время в цехах "Адмиралтейских верфей" проходит подготовка к стыковке блоков еще двух подводных лодок серии - "Магадан" и "Уфа". Строительство серии идет по графику и, согласно контракту, должно завершиться в 2022 году.

Подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - Improved Kilo) относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и являются одними из самых малошумных в мире. Субмарины имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3900 т. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения 240 м и предельную - 300 м, дальность хода составляет до 7500 миль. Основное вооружение подводных лодок - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ" с одноименными крылатыми ракетами, которые запускаются через торпедные аппараты из подводного положения.