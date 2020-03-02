Российская военная полиция введена в Саракиб

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Военная полиция РФ введена в сирийский Саракиб для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и мирных граждан по трассам М4 - М5, сообщили журналистам в понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5, с 17:00 2 марта 2020 года в город Саракиб введены подразделения российской военной полиции", - сказали в центре.