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Кризис в Сирии

Российская военная полиция введена в Саракиб

Российские военные будут обеспечивать безопасность при передвижении автотранспорта и мирных граждан по трассам М4 - М5
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© Сергей Новиков/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Военная полиция РФ введена в сирийский Саракиб для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и мирных граждан по трассам М4 - М5, сообщили журналистам в понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Учитывая важное значение для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 - М5, с 17:00 2 марта 2020 года в город Саракиб введены подразделения российской военной полиции", - сказали в центре.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
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