На Московской конференции по безопасности ожидаются более тысячи представителей 115 стран

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Более тысячи представителей 115 стран обсудят наиболее острые региональные проблемы на IX Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет в апреле. Об этом сообщил во вторник на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, прежде всего это главы оборонных ведомств, руководители международных организаций и различные эксперты.

"В текущем году участники форума обсудят наиболее острые проблемы поддержания стабильности и безопасности в Европе, Азии, Африке, Америке", - сказал Шойгу.

По оценке министра, это ежегодное мероприятие дает возможность обменяться мнениями по актуальным аспектам противодействия современным вызовам и угрозам.

"Подчеркну, что Московская конференция состоится в преддверии 75-летия Великой Победы", - сказал Шойгу.

"Рассчитываем, что конференция в очередной раз позволит детально рассмотреть проблемные вопросы современности и выработать подходы к их решению", - добавил министр.