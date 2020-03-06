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Первые военные. О девушках, которые будут управлять всеми видами боевой авиации

© Валерий Матыцин/ТАСC
В России появились девушки, которые будут военными летчиками. Они учатся в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А.К. Серова. Изначально, в 2017 году, девушек планировали обучать только по специальностям военно-транспортной авиации — это единственный род военной авиации, в котором практически отсутствуют перегрузки. Но очень быстро выяснилось, что желания и способности "слабого пола" простираются гораздо дальше

Девушки будут обучаться по четырем направлениям: управление военно-транспортными самолетами, истребителями, штурмовиками и самолетами дальней авиации, которую иногда называют стратегической. Сейчас они заканчивают подготовку на тренажерах и теоретические занятия, а в конце марта впервые приступят к учебно-тренировочным полетам.

"В марте, после праздников, приступают к летному обучению девушки — курсанты третьего курса, и в апреле приступают к обучению курсанты второго курса", — рассказал замначальника училища Олег Бучельников.

Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

Сейчас курсантки могут выбрать одну из четырех специальностей, в том числе перевестись с одного направления на другое. Закончив программу обучения летчиков-истребителей, девушки смогут управлять самолетами семейств Су и МиГ, стоящими на вооружении ВКС, а закончив программу подготовки летчиков штурмовой авиации — "летающими танками" Су-25.

После обучения по специальности дальней авиации летчик может летать на дальних бомбардировщиках Ту-22М3 или стратегических ракетоносцах Ту-160 и Ту-95МС. Дальняя авиация — воздушная часть ядерной триады России, именно самолеты дальней авиации могут нести на борту ядерное вооружение.

Екатерина Пчела

Екатерина Пчела из Энгельса Саратовской области перевелась с направления военно-транспортной авиации на обучение по программе дальней авиации — девушка из семьи летчиков-дальников.

Отец Екатерины — генерал-майор Олег Пчела, 25 лет летал на фронтовых бомбардировщиках Су-24, а потом, став командиром дивизии стратегической авиации, за год переучился на управление "Белым лебедем" — легендарным ракетоносцем Ту-160.

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Брат Екатерины управляет гражданскими самолетами. Девушка и сама сначала отучилась на пилота пассажирских самолетов, даже успела налетать 150 часов.

Как только в училище в Краснодаре стали набирать девушек, Екатерина сразу приняла решение поступать. И поступила с первого раза.

"Мне кажется, дальняя авиация для девочек наиболее подходящая. Потому что в военно-транспортной постоянные длительные командировки, в истребительной и штурмовой ты не принадлежишь ни себе, ни семье. А дальняя авиация — да, есть длительные полеты, но все же они дома, а для девушки это важно", — делится Катя.

Дарья Игнашева

Студентка второго курса Дарья Игнашева из Санкт-Петербурга — будущий летчик-транспортник. Она с детства мечтала управлять самолетами, сейчас ее мечта — сесть за штурвал одного из самых больших военно-транспортных самолетов в мире Ил-76. "Представьте, Ил-76 — огромный самолет, и тут я, хрупкая девушка", — делится своими мечтами Дарья.

С пятого класса в ее школьном рюкзаке были только дневники с самолетами, а каникулы она ждала не столько чтобы отдохнуть и попутешествовать с родителями, сколько для того, чтобы увидеть при перелете настоящих пилотов.

"Когда в школе училась, я попала на день открытых дверей в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации, увидела — там девушки учатся, и все, поняла: я хочу в небо. В 11-м классе к нам пришли рассказывать в школу про военные училища. Я потом прихожу домой и говорю папе: "Все, пойдем в военкомат, я хочу военным летчиком быть", — рассказывает Дарья.

Елена Кириллова

Однако с детства летчиками мечтали стать не все курсантки. К примеру, Елена Кириллова из Волгограда всю жизнь хотела быть военным: сначала попробовала поступить в Академию связи, но не прошла. Потом, как сама признается, наудачу приехала в Краснодар.

Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

"Здесь аллейка у нас. Когда первый раз сюда попала и шла по ней, то поняла: эта дорога прямо в небо ведет. Когда по ней идешь, у тебя чувство, что ты не идешь, а взлетаешь, а там в небе — свобода", — рассказывает девушка, добавляя, что такое небо можно увидеть только здесь и дома у родителей, в Волгограде.

Сейчас, после двух лет обучения, Елена влюблена в небо и не представляет своей жизни "на земле". Учится на летчика-истребителя.

"Я понимала, что военно-транспортная авиация — реально большая ответственность, я не готова нести ответственность за жизнь людей, которые у меня на борту. Я за себя готова нести ответственность и за выполнение задачи поставленной, а вот люди, жизнь которых полностью зависит от меня, — это слишком", — объяснила курсантка, добавив, что в первую очередь истребитель ей нравится за свою скорость.

Юлия Бабич

"Меня с самого детства интересовал космос, тогда это были мультики, игрушки, фильмы про космонавтов. Потом я поняла, что в отряд космонавтов просто так не попадешь, нужно получить соответствующее образование", — рассказывает о мечте детства курсантка Юлия Бабич из Москвы.

Девушка стала искать вуз, обучение в котором могло бы помочь попасть в отряд космонавтов. И выбрала гражданскую авиацию. Но документы из университета ей пришлось вскоре забрать. 

"Мне позвонили из военкомата, сказали, что [в училище в Краснодаре] набирают девушек, я собрала документы за три дня, забрала аттестат из гражданского вуза и через неделю уже прилетела сюда поступать", — рассказала Дарья.

На груди у девушки необычный значок. За два года обучения она уже совершила 20 прыжков с парашютом, хотя годовой зачет — два прыжка.

Через два года обучения цель Юли немного изменилась. Теперь она хочет стать первоклассным военным летчиком, освоить несколько типов самолетов, а уже потом отправляться в отряд космонавтов.

Мечты разные и одинаковые

Мечты у всех девушек разные. К примеру, Дарья Игнашева мечтает выполнять международные задачи, летать в разные страны, она уже выучила три языка: французский, итальянский и английский. А Елена Кириллова хочет однажды позвонить отцу и предложить посмотреть в небо — на дочь.

Что их объединяет, так это опасения, что человек с "гражданки" их не поймет, не сможет разделить любовь к небу. Однако и близкие отношения со "своими" тоже не слишком поощряются, хотя некоторые и успевают строить любовь. 

Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

"На данный момент семей у наших девушек нет. Хотя они в этом формально не ограничены. В разъяснительной работе с ними, как и с юношами, превалирует тот фактор, что если вы выбрали эту профессию, то тут, как в песне поется, "первым делом — самолеты", а все остальное уже потом", — говорит замначальника училища Олег Бучельников, отметив, что, поступая в училище, все девушки были к этому готовы и настроены на учебу.

Парням спуску не дают

"Изначально мы должны понимать, что эти наборы до завершения обучения носят экспериментальный характер. У нас нет на сегодняшний день полноценного научно обоснованного опыта исследований адаптации женщины в плане работы и деятельности военного летчика по родам авиации. И мы сейчас проводим и собственными силами мониторинг, научно-исследовательские работы с привлечением сторонних организаций именно по изучению этого вопроса", — сказал Бучельников.

Он добавил, что работа с девушками в училище основана на имеющемся различном опыте девушек-летчиц. Во время Великой Отечественной войны для "ночных ведьм" — женского полка ночных бомбардировщиков — специально переоборудовали учебные самолеты, потому что летчицы просто не могли провернуть штурвал. Впрочем, на современных самолетах, по рассказам курсанток, таких проблем нет.

Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

Учебная программа для девушек такая же, как и для юношей, включая предметы общевойсковой направленности — строевую, огневую подготовку, говорит Бучельников.

"Девушки с этим успешно справляются. Профессорско-преподавательский состав отмечает, что девушки более старательны и более прилежны", — уточнил заместитель начальника училища.

Во время финальных испытаний первого набора в 2017 году с напутственным словом к девушкам обратилась Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт. Закончила она свою речь пожеланием: "Спуску парням не давайте!" Сейчас эти девушки уже на третьем курсе, и руководство училища уже точно знает, что исполнять "наказ" первой женщины-космонавта у первых в России военных летчиц получается.

По итогам изучения, анализа работы девушек трех наборов специалисты уже сделали первые выводы. Все девушки, начиная с первого набора, успешно адаптировались в воинском коллективе. "Цифры тоже упрямая вещь, они говорят, что средний балл по итогам сессий, зачетов и практических занятий у курсантов-девушек несколько выше, чем у юношей", — подытожил Бучельников.

Все девушки после обучения хотят остаться в рядах Вооруженных сил России. Уже в 2022 году женщины-летчицы приступят к выполнению задач по предназначению.

Валерий Стурит

Теги
Краснодарский край
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