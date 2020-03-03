{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: атомную подводную лодку "Князь Владимир" могут передать флоту до 9 мая

Лодка может поступить в ВМФ в апреле
АПЛ "Князь Владимир" проекта 995А "Борей-А" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
АПЛ "Князь Владимир" проекта 995А "Борей-А"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Головной атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" может быть передан ВМФ РФ до 9 мая. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в кораблестроительной отрасли.

На эту тему
"Князья" подводного флота России

"Ожидается, что "Князь Владимир" будет передан заказчику до Дня Победы. Вероятнее всего, в апреле", - сказал он.

10 февраля глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в кулуарах заседания Союзмаша в Москве сообщил, что "вся финишная отделка сделана, испытания закончены".

В пресс-службе "Севмаша" (входит в ОСК) не стали комментировать данную информацию.

"Князь Владимир" - первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А (был спущен на воду в ноябре 2017 года). По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием. Все "Бореи" несут на борту по 16 ракет "Булава", они также оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм.

Во вторник в ходе селекторного совещания в военном ведомстве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подтвердил, что передача "Князя Владимира" ВМФ России запланирована на нынешний год.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Более 50 самолетов и вертолетов пролетят над Керчью, Новороссийском и Севастополем 9 мая
В День Победы над главной площадью Севастополя пролетят парадным строем 29 единиц авиатехники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС