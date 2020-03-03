Инженерную систему дистанционного минирования впервые покажут на параде 9 мая в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Новейшая инженерная система дистанционного минирования в этом году впервые пройдет в колонне военной техники на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут две боевые и две транспортно-заряжающие машины данной системы", - сказали в военном ведомстве.

Система дистанционного минирования создана на базе автомобиля "КамАЗ" повышенной грузоподъемности. В ее основу заложен дистанционный способ установки минных заграждений, являющийся наиболее безопасным и маневренным. В данной системе применены современные высокоэффективные мины нового поколения, полностью отвечающие требованиям международных соглашений по их самоликвидации.

Всего в военном параде в Москве 9 мая будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из них 24 новейших образца боевой техники будут продемонстрированы впервые.