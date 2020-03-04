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Сирийско-турецкий конфликт
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В Минобороны заявили, что посты Турции в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов

Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков также заявил, что российская авиабаза Хмеймим и сирийские города подвергались ежедневным атакам со стороны боевиков из-за невыполнения Анкарой обязательств по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе
Здание Министерства обороны РФ Михаил Почуев/ТАСС
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Здание Министерства обороны РФ
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Наблюдательные посты вооруженных сил Турции в идлибской зоне деэскалации в Сирии располагались в укрепрайонах террористических группировок и фактически срослись с ними. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Он напомнил, что по сочинским соглашениям от сентября 2018 года Турция взяла на себя обязательства вытеснить террористов с их тяжелой артиллерией от границ идлибской зоны на 15-20 км. Вместо этого, отметил генерал, за почти 18 месяцев официально признанные ООН террористическими группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"), "Исламской партии Туркестана" и "Хуррас ад-Дин" (все запрещены в РФ - прим.ТАСС) вытеснили в зоне всех боевиков "умеренной оппозиции" на север, к турецкой границе.

"Произошло сращивание укрепленных районов террористов с развернутыми по соглашению турецкими наблюдательными постами (посты должны находится у границ зоны деэскалации - прим. ТАСС)", - сообщил Конашенков.

В начале февраля 2020 года, рассказал генерал, в ответ на очередное масштабное наступление террористов, "сочинские соглашения в части создания "демилитаризованной зоны" на глубину 15-20 км были вынуждено реализованы уже сирийскими правительственными войсками". "Террористы "Хайят Тахрир аш-Шам", "Исламской партии Туркестана" и "Хуррас ад-Дин" вместе с тяжелым вооружением были отброшены вглубь зоны деэскалации Идлиб", - отметил Конашенков.

Это также позволило, добавил он, обеспечить движение мирных жителей по трассе М5 между городами Алеппо - Хама (трасса должна была заработать по сочинскому соглашению за счет создания буферной зоны - прим. ТАСС) и обезопасить окружающие населенные пункты от артобстрелов.

Атаки на базу Хмеймим

Конашенков заявил, что российская авиабаза Хмеймим и сирийские города подвергались ежедневным атакам и обстрелам со стороны боевиков из-за невыполнения Турцией обязательств по созданию демилитаризованной зоны в идлибской зоне деэскалации. 

"Атаки и массированные артиллерийские обстрелы соседних (с идлибской зоной деэскалации - прим. ТАСС) мирных населенных пунктов и российской авиабазы Хмеймим из спорадических стали ежедневными", - заявил генерал.

В конце февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщал, что с 9 января произошло восемь нападений беспилотных летательных аппаратов террористов на Хмеймим.

Группировка Турции в Идлибе

По словам Конашенкова, Турция перебросила в идлибскую зону деэскалации в Сирии военную группировку численностью с механизированную дивизию, однако на Западе предпочитают не замечать демонстративное нарушение Анкарой международного права.

"Действия же турецкой стороны, перебросившей в нарушение международного права в сирийский Идлиб ударную группировку, численностью с механизированную дивизию, чтобы "любой ценой добиться выполнения сочинских соглашений", - никто на Западе не замечает", - сказал генерал.

Ситуация вокруг провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда, по данным МО РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 33 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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