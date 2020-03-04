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Сирийско-турецкий конфликт

В Минобороны заявили, что Запад не интересует реальная гуманитарная ситуация в Сирии

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, "сирийцы даже не подозревали о существовании своих многочисленных псевдозащитников в Европе и США и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Запад выражает фальшивую озабоченность гуманитарной ситуаций в Сирии, тогда как реальную помощь сирийцам на освобожденных территориях оказывает только российский Центр примирения враждующих сторон и законное правительство Сирии. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"На фоне тотального цинизма и фальшивой озабоченности Запада о гуманитарной ситуации в зоне деэскалации Идлиб, только российский Центр примирения враждующих сторон и законное сирийское правительство ежедневно доставляют в освобожденные районы всю необходимую помощь местным жителям", - сказал Конашенков. По его словам, "сирийцы даже не подозревали о существовании своих многочисленных псевдозащитников в Европе и США и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи".

Генерал напомнил, что в 2018 году западные страны и ООН приветствовали подписание сочинских соглашений между РФ и Турцией по идлибской зоне деэскалации. Но с того момента, добавил Конашенков, никого в Европе и США не интересовала реальная гуманитарная ситуация внутри и вокруг Идлиба и причины демонстративного невыполнения своих обязательств турецкой стороной.

"Все официальные запросы России в ООН и западные страны - кто именно завозит гуманитарную помощь через турецкую границу и почему практически вся она достается не беженцам, а террористам, остались без ответа", - подчеркнул официальный представитель ведомства. Генерал добавил, что в ответ Москва слышала только причитания о необходимости "во что бы то ни стало сохранить сочинские соглашения".

Конашенков подчеркнул, что в начале февраля сочинские соглашения в части создания "демилитаризованной зоны" на глубину 15-20 км были вынуждено реализованы уже сирийскими правительственными войсками, а террористы вместе с тяжелым вооружением были отброшены вглубь зоны деэскалации.

"С этого момента западные столицы и представители ООН обрушились в адрес Дамаска с громкими обвинениями о якобы "военных преступлениях", "гуманитарной катастрофе" и "миллионных потоках беженцев" в Идлибе", - сказал генерал. Он отметил, что при этом в качестве доказательств демонстрируются фотографии из палаточного городка у турецкой границы, развернутого несколько лет назад.

Теги
СирияТурцияРоссияСирийско-турецкий конфликт
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Сирийско-турецкий конфликт
В Минобороны заявили, что посты Турции в Идлибе срослись с укрепрайонами террористов
Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков также заявил, что российская авиабаза Хмеймим и сирийские города подвергались ежедневным атакам со стороны боевиков из-за невыполнения Анкарой обязательств по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе
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