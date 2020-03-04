"МиГ" разработал интеллектуальную систему защиты от перегрузок на боевых самолетах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российские инженеры получили патент на новую интеллектуальную систему защиты от критических перегрузок для боевых высокоманевренных самолетов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Как пояснили в пресс-службе, при ведении высокоманевренного воздушного боя летчик постоянно должен отслеживать режимы пилотирования по индикаторам на приборной панели. Перегрузки могут достигать 9G. Новая интеллектуальная система в сочетании с нашлемной системой индикации и целеуказания "МиГ" позволит пилоту не отвлекаться на приборную панель и сосредоточиться на выполнении задач.

"Также предусмотрена возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1-2G за счет приложения дополнительного усилия на ручку управления самолетом, а также временного или полного отключения данной системы", - отметили в компании.

"Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на наших современных самолетах", - приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации Ильи Тарасенко.

В частности, новинка, повышающая безопасность пилотирования, будет применена на самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35.