{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"МиГ" разработал интеллектуальную систему защиты от перегрузок на боевых самолетах

Она позволит пилоту сосредоточиться на выполнении задач и не отслеживать индикаторы приборной панели

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российские инженеры получили патент на новую интеллектуальную систему защиты от критических перегрузок для боевых высокоманевренных самолетов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

Как пояснили в пресс-службе, при ведении высокоманевренного воздушного боя летчик постоянно должен отслеживать режимы пилотирования по индикаторам на приборной панели. Перегрузки могут достигать 9G. Новая интеллектуальная система в сочетании с нашлемной системой индикации и целеуказания "МиГ" позволит пилоту не отвлекаться на приборную панель и сосредоточиться на выполнении задач.

"Также предусмотрена возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1-2G за счет приложения дополнительного усилия на ручку управления самолетом, а также временного или полного отключения данной системы", - отметили в компании.

"Новая интеллектуальная автоматизированная система защиты от превышения предельных перегрузок уже внедряется на наших современных самолетах", - приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации Ильи Тарасенко.

В частности, новинка, повышающая безопасность пилотирования, будет применена на самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
В Минобороны заявили, что Запад не интересует реальная гуманитарная ситуация в Сирии
По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, "сирийцы даже не подозревали о существовании своих многочисленных псевдозащитников в Европе и США и якобы направляемой им все последние годы обильной гуманитарной помощи"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС