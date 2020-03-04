Центр по примирению: террористы в Саракибе пытались провести химическую атаку

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Террористы пытались взорвать емкости с отравляющими веществами в сирийском городе Саракиб. Об этом сообщили в среду журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населенного пункта Саракиб и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия 2 марта сего года в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами", - говорится в сообщении.

Однако, отметили в Центре, из-за отсутствия опыта и навыков обращения с отравляющими веществами боевики нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку рядом с собой. "В результате инцидента террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", - сообщили военные РФ.

В сообщении уточняется, что "неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия" были получены 3 марта в ходе ответных действий сирийской армии против террористов "Хайат Тахрир аш-Шам" (новое название запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра") на востоке зоны деэскалации Идлиб. "Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии располагает неопровержимыми данными, подтверждающими инцидент, которые будут обнародованы в ближайшее время", - подчеркнули его представители.

Ранее в Центре сообщили, что в Саракиб были введены подразделения российской военной полиции, которые 3 марта провели первое патрулирование.