{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии
Обновлено 

Центр по примирению: террористы в Саракибе пытались провести химическую атаку

Как сообщается, 2 марта группа террористов "предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами"
Саракиб Izeddin Idilbi/Anadolu Agency via Getty Images, архив
Описание
Саракиб
© Izeddin Idilbi/Anadolu Agency via Getty Images, архив

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Террористы пытались взорвать емкости с отравляющими веществами в сирийском городе Саракиб. Об этом сообщили в среду журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

На эту тему

"В целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населенного пункта Саракиб и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия 2 марта сего года в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами", - говорится в сообщении.

Однако, отметили в Центре, из-за отсутствия опыта и навыков обращения с отравляющими веществами боевики нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку рядом с собой. "В результате инцидента террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", - сообщили военные РФ.

В сообщении уточняется, что "неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия" были получены 3 марта в ходе ответных действий сирийской армии против террористов "Хайат Тахрир аш-Шам" (новое название запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра") на востоке зоны деэскалации Идлиб. "Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии располагает неопровержимыми данными, подтверждающими инцидент, которые будут обнародованы в ближайшее время", - подчеркнули его представители.

Ранее в Центре сообщили, что в Саракиб были введены подразделения российской военной полиции, которые 3 марта провели первое патрулирование.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
"МиГ" разработал интеллектуальную систему защиты от перегрузок на боевых самолетах
Она позволит пилоту сосредоточиться на выполнении задач и не отслеживать индикаторы приборной панели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС