{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобороны впервые покажет четыре тяжелых огнемета "Тосочка" на параде Победы в Москве

Всего в параде примут участие 225 единиц военной техники, из них 20 образцов будут представлены в первый раз

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Четыре новейших тяжелых огнемета ТОС-2 "Тосочка" в этом году впервые примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве, сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут девять боевых машин ТОС-1А "Солнцепек" и четыре боевые машины ТОС-2 "Тосочка", - сказали в Минобороны.

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники будут продемонстрированы впервые.

ТОС-2 (опытно-конструкторская работа "Тосочка") - наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на платформе колесного шасси.

Теги
РоссияВеликая Отечественная война
Реклама на ТАСС
Мнение
Стратегический резерв: какой потенциал скрывает дальняя авиация России?
Дмитрий Литовкин — об интригующих возможностях российской стратегической авиации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС