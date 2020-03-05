Батальон военной полиции ЮВО вернулся из Сирии в Чечню после выполнения специальных задач

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 марта. /ТАСС/. Батальон военной полиции численностью около 300 человек вернулся в Чечню после выполнения специальных задач в Сирии. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Батальон военной полиции 42-й дивизии мотострелковой 58-й общевойсковой армии ЮВО вернулся к месту постоянной дислокации в Чечне после выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военных полицейских встретили представители руководства ЮВО, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, а также родные и близкие. "На торжественном митинге, посвященном прибытию военнослужащих соединения ЮВО, было вручено около 60 ведомственных и государственных наград", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным ЮВО, военные полицейские в течение трех месяцев выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.