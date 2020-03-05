{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Батальон военной полиции ЮВО вернулся из Сирии в Чечню после выполнения специальных задач

На торжественном митинге в честь возвращения военнослужащих вручили около 60 ведомственных и государственных наград

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 марта. /ТАСС/. Батальон военной полиции численностью около 300 человек вернулся в Чечню после выполнения специальных задач в Сирии. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Батальон военной полиции 42-й дивизии мотострелковой 58-й общевойсковой армии ЮВО вернулся к месту постоянной дислокации в Чечне после выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военных полицейских встретили представители руководства ЮВО, местных властей, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы, а также родные и близкие. "На торжественном митинге, посвященном прибытию военнослужащих соединения ЮВО, было вручено около 60 ведомственных и государственных наград", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным ЮВО, военные полицейские в течение трех месяцев выполняли задачи по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечивали правопорядок и безопасность мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организовывали сопровождение гуманитарных колонн и безопасность при проведении гуманитарных акций.

Теги
СирияРоссияЧечня
Реклама на ТАСС
Минобороны впервые покажет четыре тяжелых огнемета "Тосочка" на параде Победы в Москве
Всего в параде примут участие 225 единиц военной техники, из них 20 образцов будут представлены в первый раз
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС