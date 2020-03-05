Путин рассказал, как вчерашние студенты создали "Искандеры"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия находится на самом высоком уровне не только в оборонных технологиях, но и в разработках гражданского назначения, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, в реализации передовых проектов участвуют молодые специалисты, которые разработали, например, ракетные комплексы "Искандер".

"В атомной промышленности мы реально работаем очень хорошо, - сказал президент в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Мы реально обогнали всех, мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций. Это никакое не оружие, ничего. Это высокие технологии, [которые] очень активно развиваются".

В сфере создания боевой техники, в том числе авиационной, Россия тоже находится на самом высоком уровне, добавил глава государства.

При этом он отдельно отметил тот факт, что такое современное вооружение, как ракетный комплекс "Искандер" или лазерный комплекс "Пересвет", создавалось командами молодых отечественных специалистов.

"Я вам другие могу примеры привести: пришла группа молодых людей из института. Просто одна группа целиком пришла в один институт наш и сделали "Искандер", - сказал президент. - Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали "Искандер", одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире. Пришли молодые ребята и сделали "Пересвет". Это вот просто пример из оборонки. Но это они сделали".

"И в "гражданке" будем дальше продолжать делать, - заверил президент. - Уже у нас появляются свои собственные фармацевтические продукты очень хорошие и так далее. Все постепенно, но нарастает".